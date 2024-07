Quem fez gol e quem perdeu pênalti na disputa entre Argentina e Equador, pela Copa América 2024

Com duas defesas de Dibu Martinez e um pênalti perdido de Messi, Argentina está nas semis da competição; veja as cobranças

A Argentina está nas semis da Copa América 2024. Após empatar por 1 a 1 no tempo normal, a partida contra o Equador foi decidida nas penalidades. Nas cobranças, Lionel Messi desperdiçou o primeiro pênalti argentino, mas Dibu Martinez apareceu com duas defesas para salvar os hermanos na competição.

Ainda no tempo normal, o atacante equatoriano Enner Valencia, do Internacional, desperdiçou uma cobrança, sendo substituído. As penalidades terminaram com vitória argentina por 4 a 2.

Abaixo, a GOAL mostra o retrospecto das cobranças. Conheça os melhores bônus para apostar nos jogos da Copa América 2024.

