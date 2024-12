Quem estava no Botafogo em 2024 e não fica para 2025

Após um ano histórico, o Botafogo inicia sua reformulação; veja quem está de saída

Após o fim da histórica temporada de 2024, marcada pelo título brasileiro e da Libertadores, o Botafogo inicia a montagem de seu elenco para 2025. No entanto, a diretoria já definiu a saída de alguns jogadores importantes, que não farão parte do novo ciclo. Entre empréstimos que chegaram ao fim, contratos não renovados e estratégias financeiras, ao menos sete nomes não permanecem no Glorioso.

Se despedir de atletas que participaram de um ano tão marcante não é fácil, mas o planejamento da gestão de Textor, aliado ao calendário mais cheio por conta da classificação para o Mundial de Clubes da Fifa, tornam as reformulações inevitáveis.

Confira abaixo os jogadores que não permanecem no Botafogo para o ano de 2025