Quem é Vanderson, lateral da seleção brasileira convocado por Dorival Júnior

Lateral terá sua primeira chance como titular da seleção brasileira após se destacar no Monaco

O lateral direito Vanderson, do Monaco, está cotado para ser a principal novidade da seleção brasileira no confronto contra o Peru, nesta terça-feira, às 21h45 (de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília. O jogo, válido pela 10ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, pode marcar a estreia do jovem de 23 anos como titular na equipe de Dorival Júnior.

Vanderson foi testado pelo treinador durante os treinos, ocupando a vaga do experiente Danilo, que tem sido peça-chave da defesa brasileira nas últimas duas edições da Copa do Mundo. Danilo, titular absoluto há cinco anos, deve ceder espaço para a nova aposta da equipe.

Abaixo, a GOAL destaca quem é Vanderson.