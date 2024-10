Quem é Savério Orlandi, candidato a presidente do Palmeiras e rival de Leila Pereira no pleito

Candidato disputa eleição que terá turno decisivo na assembleia de sócios, prevista para dia 24 de novembro

Savério Orlandi, candidato da oposição à presidência do Palmeiras, tem uma longa história dentro do clube, destacando-se como ex-diretor de futebol. À frente da chapa "Palmeiras Minha Vida É Você", ele defende uma gestão mais democrática e inclusiva, com ênfase em reformas estatutárias, desenvolvimento de pautas sociais e educativas, além de um forte compromisso com o meio ambiente.

Sua proposta visa preservar a estabilidade no futebol, mantendo Anderson Barros e João Paulo Sampaio em suas respectivas funções, e busca garantir a continuidade de Abel Ferreira até o fim de 2027.

Do outro lado, a atual presidente Leila Pereira lidera a chapa "Palmeiras Campeão", buscando a reeleição com um plano de gestão focado em áreas estratégicas como o futebol, o Allianz Parque, a governança e o marketing. Seu mandato foi marcado por conquistas importantes dentro e fora de campo, e a chapa promete manter o técnico Abel Ferreira até 2027, além de garantir a continuidade do trabalho de Anderson Barros e João Paulo Sampaio. Leila tem como objetivo fortalecer a estrutura do clube em todas as esferas, ampliando a influência do Palmeiras no cenário nacional e internacional.

As duas chapas que concorrem ao pleito foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo do clubes. Savério Orlandi obteve 85 votos, enquanto Leila Pereira alcançou 168 votos. A eleição deve acontecer dia 24 de novembro.

Abaixo, a GOAL conta quem é Savério Orlandi.