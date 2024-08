Quem é Rebeca Abravanel? Veja tudo o que você precisa saber sobre a mulher de Alexandre Pato

Saiba mais sobre a vida da esposa do ex-jogador do São Paulo

Atacante com passagens por clubes como Internacional, Milan, São Paulo e da seleção brasileira, Alexandre Pato possui um longo relacionamento amoroso com Rebeca Abravanel, filha do ex-apresentador Silvio Santos. Em dezembro de 2018, Rebeca assumiu seu namoro com Pato, e a união deles dura até hoje. Discreto, o casal compartilha pouco de sua vida pessoal na redes sociais, mas quando mostra encanta os internautas.

Pensando nisso, a GOAL te mostra quem é Rebeca Abravanel, a mulher de Alexandre Pato.