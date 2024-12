Quem é Lassina Traoré, atacante de Burkina Faso do Shakhtar Donetsk que pode reforçar o Flamengo em 2025

Atacante se destacou com a camisa do Ajax, da Holanda, antes de se transferir para o Skahtar Donetsk

O Flamengo segue atento às movimentações do mercado para reforçar seu time em 2025. Sob a presidência de Luiz Eduardo Batista, o Bap, o clube rubro-negro tem o português José Boto no comando do futebol. O novo foco é contratar um substituto para Gabigol, com as características que o técnico Filipe Luís procura.

Como primeira movimentação de mercado, o atacante Lassina Traoré, nascido em Burkina Faso e que atua no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, despertou o interesse do Flamengo após ser oferecido ao clube. Pensando nisso, a GOAL mostra quem as principais informações do jogador.