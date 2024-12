Quem é Isabel Haugseng Johansen, a namorada de Erling Haaland?

Isabel Haugseng Johansen é companheira do norueguês desde a época do atacante no Borussia Dortmund, mas o que sabemos sobre ela?

A vida pessoal de Erling Haaland é um mistério, uma vez que o artilheiro tem perfil mais quieto fora das quatro linhas. Em relação à sua vida amorosa, por exemplo, as informações sempre foram raras. Isso mudou em novembro de 2022, quando Haaland foi visto passando suas férias com Isabel Haugseng Johansen, em Marbella, Espanha, quando foi confirmado que o casal estava em um relacionamento. Dois anos depois, o craque estava esperando um filho de Johansen, que nasceu em dezembro de 2024.