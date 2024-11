Quem é Gui Gandra, torcedor do Vasco indicado ao Fan Award do FIFA The Best 2024

The Best FIFA

Torcedor do Vasco, Gui viralizou nas redes socias em 2021, pela paixão ao time e admiração por Gabriel Pec

Gui Gandra, torcedor símbolo do Vasco, recebeu uma indicação ao Fan Award do FIFA The Best 2024, na última quinta-feira. O menino de 10 anos conquistou o coração dos amantes do futebol com sua luta diária contra a epidermólise bolhosa, uma doença genética rara que torna sua pele extremamente sensível. A premiação, decidida por votação popular no site da Fifa até o dia 10 de dezembro, destaca a força e o impacto de histórias como a de Gui, que transcendem o esporte e inspiram milhões.

Gui ganhou notoriedade em 2023, quando viralizou ao aparecer em um vídeo lendo a escalação do Vasco logo após sair de um coma induzido de 16 dias. Desde então, tornou-se um ícone para os cruzmaltinos e para o futebol brasileiro, recebendo apoio de torcedores de diversos clubes e até convites para conhecer jogadores e instalações esportivas. Gui está na disputa com outros dois finalistas igualmente inspiradores: o mexicano José Armando Guzmán Mendoza, que enfrentou a leucemia e virou símbolo do Cruz Azul antes de falecer aos 14 anos, e o escocês Craig Ferguson, que caminhou mais de 1.600 quilômetros para arrecadar fundos para saúde mental.

O impacto de Gui vai além das arquibancadas. Sua história trouxe visibilidade para a epidermólise bolhosa, resultando na criação da “Lei Gui” no estado do Rio de Janeiro, que garante assistência financeira e médica aos portadores da doença. O menino também participou de momentos marcantes, como entrar em campo com a seleção brasileira, visitar Neymar e até ser recebido pelo presidente Lula.