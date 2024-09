Quem é Bruna Rotta, affair do atacante Rodrygo?

A Influenciadora fitness e embaixadora de marcas do segmento virou presença constante nos jogos do Real Madrid

O suposto romance entre Bruna Rotta e Rodrygo tem movimentado as redes sociais e atraído a atenção dos fãs. A influenciadora fitness, que acumula mais de 1,4 milhão de seguidores no Instagram, se mudou para a capital espanhola em junho e tem sido presença constante nos jogos do Real Madrid, o que intensificou os rumores de um relacionamento com o atacante.

Embora o relacionamento ainda não tenha sido oficializado, a proximidade e as interações carinhosas nas redes sociais indicam que o affair está mais forte do que nunca.