A GOAL traça a carreira da cria da base da Ponte Preta, que se destacou pelo Athletico-PR

Empolgante revelação recente do futebol brasileiro, o lateral-esquerdo Abner Vinícus tem crescido cada vez mais. O defensor conseguiu destaque no Brasil, se mudou para a Europa e conquistou o técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, que o incluiu em uma lista de convocados pela primeira vez em sua carreira, no final de setembro, para as partidas contra Chile e Peru, pelas Eliminatórias.

Abaixo, portanto, a GOAL traça a ficha técnica completa do defensor...