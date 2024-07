Quantos títulos a seleção da Colômbia tem no futebol?

Seleção finalista da Copa América 2024 é um das equipes mais bem treinadas do continente

Uma das seleções mais emocionantes na atualidade do continente, a Colômbia não tem uma história repleta de troféus, apesar de seu atual bom momento ao disputar a final da Copa América 2024. Ao longo da história, esta é a terceira vez que a seleção colombiana chega em uma final de Copa América, por exemplo.

O único título ocorreu em 2001, sendo que a Colômbia foi vice em 1975. Em 1987, 1993, 1995, 2016 e 2021, a equipe conquistou apenas o terceiro lugar, mas ainda ficou com o quarto lugar em 1927 e 1949. Em Copas do Mundo, por outro lado, a melhor posição final que a equipe chegou foi nas quartas de final em 2014, no Brasil.