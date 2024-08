Quanto o Cruzeiro vai faturar com eventual venda de Vitor Roque pelo Barcelona?

Atacante de 19 anos está deixando o Camp Nou, e o futebol português é o provável destino; mineiros vão embolsar com o negócio

Vitor Roque tem conversas para deixar o Barcelona e defender as cores do Sporting, de Portugal, de acordo com a imprensa espanhola. O Barça quer receber cerca de € 30 milhões (R$ 179,7 milhões na cotação atual), conforme antecipado pela reportagem. Quanto o Cruzeiro vai faturar com isso por causa do mecanismo de solidariedade da Fifa?

A GOAL apurou que os mineiros têm direito a 1,076% do negócio, o que significa que vão embolsar € 322,8 mil (R$ 1,933 milhão na cotação atual). O América-MG ainda vai levar um percentual da negociação, tendo 0,252%. O Coelho levaria € 75,6 mil (R$ 452,8 mil na cotação atual).

A saída de Vitor Roque está praticamente selada no mercado da bola. O Barcelona não deseja segurar o atleta no elenco para a atual temporada. A diretoria pretende negociá-lo nesta janela de transferências e está disposta a ouvir ofertas.