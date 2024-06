Quanto o Corinthians precisaria pagar para tirar o goleiro Santos do Fortaleza?

Com a saída de Cássio e a iminente venda de Carlos Miguel, clube paulista está no mercado em busca de reforços para a posição

No mercado da bola em busca de um goleiro, o Corinthians vem colhendo informações e fazendo sondagens por alguns nomes, entre eles está o goleiro Santos, atualmente no Fortaleza. Conforme soube a GOAL, no entanto, o Leão não pretende facilitar uma saída.

Caso o time paulista realmente deseje contar com Santos, que hoje é reserva no Fortaleza, vai precisar desembolsar os valores investidos pelo clube cearense para contar com o goleiro, ou seja, algo em torno de 1,4 milhões de dólares.