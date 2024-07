Quanto o Corinthians vai pagar pela compra do volante do Midtjylland, da Dinamarca?

Timão acertou a compra de Charles, que tem passagens por Internacional e Ceará; atleta de 28 anos chega ao clube de Ramón Díaz nos próximos dias

O Corinthians está perto de anunciar a compra do volante Charles, que pertence ao Midtjylland, da Dinamarca. Os paulistas vão pagar € 1,5 milhão (R$ 8,93 milhões na cotação atual) por 80% dos direitos econômicos do jogador no mercado da bola, como soube a GOAL.

As tratativas foram conduzidas pelo empresário André Cury. Foi o agente quem atuou como intermediário da negociação nos bastidores — o negócio teve um desfecho positivo, e o atleta é esperado em São Paulo para realizar exames médicos e assinar o novo contrato.

A contratação de Charles, que pertence ao Midtjylland, da Dinamarca, já era discutida antes mesmo da contratação do técnico Ramón Díaz, que não interferiu na chegada do atleta ao Parque São Jorge.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!