Quanto o Atlético-MG vai gastar com Lyanco, Júnior Alonso, Fausto Vera e Bernard?

Bernard é o único que chegou à Cidade do Galo, os demais devem desembarcar em BH nos próximos dias, antes do início da janela de transferências

O Atlético-MG anunciou apenas Bernard até agora, mas já chegou a acordos pelas contratações dos zagueiros Júnior Alonso e Lyanco e do volante Fausto Vera. Embora viva uma situação financeira delicada, o clube encontrou uma forma de buscar reforços no mercado da bola. Quanto o Galo vai gastar com o quarteto?

A GOAL apurou que o valor total das negociações pode chegar a R$ 59,6 milhões na cotação atual — as transferências internacionais são orçadas em euros, e a contratação de Fausto Vera foi estabelecida em dólares. O valor será parcelado ao longo dos próximos quatro anos.

Lyanco e Fausto Vera são esperados em Belo Horizonte nos próximos dias, enquanto Júnior Alonso depende da participação da seleção paraguaia na disputa da Copa América. Bernard já está treinando com o elenco comandado por Gabriel Milito, mas só fica à disposição depois da abertura da janela de transferências, em 10 de julho.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!