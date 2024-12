Quando é o primeiro jogo do São Paulo em 2025

Tricolor abre a temporada com os Garotos de Cotia na Copinha; veja

O São Paulo terá um começo de 2025 agitado, com uma agenda intensa e estratégica. Os Meninos de Cotia fazem sua estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior logo no dia 4 de janeiro, enquanto o elenco profissional embarca para os Estados Unidos, onde disputará amistosos contra Cruzeiro e Flamengo pela FC Series.

A preparação será realizada na Flórida, com foco na pré-temporada antes do retorno ao Brasil e da estreia no Campeonato Paulista. A seguir, a GOAL detalha o calendário inicial do Tricolor, desde a Copinha até os primeiros desafios no Paulistão.