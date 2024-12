Quando é o primeiro jogo do Fluminense em 2025

Após uma temporada de altos e baixos, o Fluminense inicia o planejamento para 2025 com foco no Mundial de Clubes

Após um ano desafiador em 2024, marcado pela luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Fluminense vira a página e já foca no planejamento para a temporada de 2025. Com lições aprendidas e a necessidade de mudanças, o clube busca fortalecer o elenco e corrigir as falhas apresentadas.

O grande objetivo para 2025 será a participação no Mundial de Clubes. Além de buscar protagonismo no cenário internacional, o Tricolor também precisa equilibrar as atenções para o Campeonato Brasileiro e demais competições nacionais. Abaixo, a GOAL mostra o primeiro jogo da equipe na temporada.