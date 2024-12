Quando é o primeiro jogo do Vasco em 2025

Cruz-maltino inicia o ano com mudanças no planejamento, a começar pela pré-temporada, que será realizada no Rio de Janeiro

O Vasco inicia a preparação para a temporada 2025 já nos primeiros dias do ano, com grandes desafios pela frente. A equipe retorna a uma competição internacional após cinco temporadas, disputando a Copa Sul-Americana. Antes do time principal, no entanto, são os Garotos da Base que entram em campo, com a equipe sub-20 se preparando para a estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Para 2025, o elenco profissional terá uma pré-temporada mais tranquila, no Rio de Janeiro, utilizando o CT Moacyr Barbosa após dois anos de preparações fora do país. O clube inicialmente foca no Campeonato Carioca, com o palnejamento voltado para sua jornada internacional na Sul-Americana.