Qual o significado do sinal em Libras feito por Rayssa Leal nas Olimpíadas de Paris, semelhante ao de Pedro no Flamengo?

Descubra a mensagem por trás do gesto em Língua Brasileira de Sinais e entenda a conexão entre a skatista medalhista de bronze e o jogador de futebol

Nas Olimpíadas de Paris, a jovem skatista brasileira Rayssa Leal subiu ao pódio com a medalha de bronze. Ela chamou a atenção ao reproduzir um gesto em Libras antes das eliminatórias da final do skate feminino, durante sua apresentação como representante do Brasil. Rayssa repetiu o movimento antes da manobra que lhe garantiu a medalha de bronze na final. Curiosamente, esse mesmo gesto é frequentemente utilizado pelo atacante Pedro, do Flamengo.

A similaridade entre as ações de Rayssa e Pedro despertou curiosidade, levantando questões sobre o significado e a origem desse gesto. Qual é a mensagem por trás desse sinal em Língua Brasileira de Sinais? Como ele se relaciona com a fé e a inclusão? Rayssa Leal é torcedora do Flamengo? A seguir, a GOAL responde essas perguntas...