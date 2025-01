Qual será o futuro de Wayne Rooney? Lenda do Manchester United passa vergonha e deveria deixar carreira como técnico para focar na família e na carreira de comentarista

Ex-atacante foi demitido pelo Plymouth na véspera do Ano Novo, encerrando outro curto período como técnico e seu futuro na função parece sombrio

Os sinais já estavam visíveis há algum tempo para Wayne Rooney no Plymouth. Foi um pouco surpreendente que o casamento infeliz tenha durado tanto quanto realmente durou.

Rooney e Plymouth oficialmente concordaram em se separar na véspera do Ano Novo, embora alguns relatos disseram que a decisão partiu do clube, com o ex-atacante de 39 anos sendo demitido após 25 jogos no comando dos Pilgrims.

Há uma questão familiar que seguiu Rooney durante seu tempo relativamente curto como técnico, e não é particularmente positivo. Onde quer que ele tenha ido, o caos se instalou em um contraste visceral com sua estimada carreira de jogador.

Novamente desempregado, é o momento perfeito para o ex-atacante refletir sobre o que realmente quer do futebol.