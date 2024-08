Qual é a premiação por medalha dos brasileiros na Olimpíada de Paris? Quanto cada atleta ganhou?

Atletas brasileiros já conquistaram nove medalhas, entre ouro, prata e bronze na competição de Paris; veja valores

Os atletas brasileiros que conquistaram medalhas nas Olimpíadas de Paris 2024 receberam uma premiação em dinheiro significativamente maior, com um aumento de 40% em relação aos Jogos de Tóquio 2021. Rebeca Andrade, que até agora conquistou mais medalhas, sendo duas de prata e uma de bronze, é a atleta que acumulou o maior valor, totalizando R$ 476 mil.

Sua premiação inclui R$ 210 mil por cada prata conquistada no individual geral e no salto, além de R$ 56 mil pelo bronze. A skatista Rayssa Leal, que conquistou a medalha de bronze no skate street, recebeu R$ 140 mil, enquanto cada membro da equipe de ginástica que conquistou o bronze recebeu R$ 56 mil.

No judô, Beatriz Souza teve uma grande recompensa ao garantir a medalha de ouro, recebendo R$ 350 mil. Para as medalhas de ouro em esportes individuais, o valor também é de R$ 350 mil. A distribuição da premiação varia conforme a modalidade: em esportes individuais, o valor é integralmente concedido ao vencedor, enquanto em esportes de grupo (dois a seis atletas) e coletivos (sete ou mais atletas), a quantia é dividida entre os participantes.

Abaixo, a GOAL desta a premiação e quanto cada atleta já recebeu.

