Em qual estádio vai ser disputada a final da Copinha feminina de 2024?

Grande decisão da Copa São Paulo feminina já tem local e data definidos; só resta saber quem estará lá

A Copinha feminina de 2024 está em sua reta final, e já temos quase tudo preparado para a bola rolar na grande decisão.

Nesta segunda edição da competição, tivemos 20 equipes na disputa para chegar no momento mais esperado da vitrine de base do futebol feminino, que acontece no domingo, dia 15 de dezembro.

Já sabemos em qual estádio vai ser disputada a final da Copinha, e é isso que a GOAL te mostra hoje. Agora, resta apenas descobrir quem se classificará das semifinais entre Internacional x Ferroviária e Fluminense x Santos para termos todas as informações sobre o grande duelo. Confira!