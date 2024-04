Provocações de Antony aumentam críticas na Inglaterra e deixam saída do Manchester United cada vez mais próxima

A única maneira do clube deixar o fundo do poço é com uma limpeza interna - Antony, portanto, precisa ser passado

O Manchester United escapou de um baita susto em Wembley, no último domingo (23). Depois de jogar fora uma vantagem de 3 a 0 na semifinal da Copa da Inglaterra, contra o Coventry City, os Red Devils ficaram a um 'fio de cabelo' de serem eliminados no último lance da prorrogação, após o VAR entender que Haji Wright estava impedido na construção da jogada que resultaria no gol da virada da equipe da Championship. Teria sido talvez a maior surpresa - e colapso - dos 153 anos de história da FA Cup. Mas o United eventualmente conseguiu cravar sua vaga à final, vencendo a disputa de pênaltis por 4 a 2. Hojlund comemorou muito o gol que selou a classificação em frente dos torcedores do United, mas era mais por alívio do que qualquer outra coisa. Prova disso foi que, quando o atacante dinamarquês se virou, a maioria de seus companheiros estava envergonhada. O único que não parecia ter noção de como essa vitória era vazia para o clube foi Antony, que provocou o grupo desolado de jogadores do Coventry, encarando-os e cobrindo os ouvidos em uma notável exibição de ignorância. Não é exagero dizer que Antony personifica tudo que há de errado com este time do United. Um jogador superestimado que não oferece nenhum valor real ao clube e precisa ser o primeiro a sair quando a janela de transferências deste meio de ano der o sinal verde para o início da reconstrução sob a gerência de Sir Jim Ratcliffe.