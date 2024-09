As finalistas à Bola de Ouro 2024 do futebol feminino

Nessa categoria, o Brasil conta com duas indicações à premiação: Gabi Portilho e Tarciane

A revista France Football divulgou lista de indicadas à Bola de Ouro feminina para a temporada 2023/24, em colaboração com a Uefa. Entre os destaques da lista estão as brasileiras Gabi Portilho, do Corinthians, e Tarciane, do Houston Dash, ambas medalhistas de prata nos Jogos Olímpicos de Paris. Elas competem com nomes como Aitana Bonmatí, atual detentora do prêmio, e Alexia Putellas, do Barcelona.

A cerimônia de entrega da Bola de Ouro está marcada para o dia 28 de outubro em Paris. Criada em 2018, a premiação do futebol feminino contou com a indicação de duas brasileiras em edições anteriores, mas nenhuma delas chegou entre as três finalistas. Marta foi a que mais se aproximou, ficando em quarto lugar em 2018 e entre as indicadas em 2019, na 16ª posição. No ano passado, Debinha foi uma das 30 concorrentes e terminou em 28º lugar.

Veja as indicadas:

