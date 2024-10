Os valores da pré-temporada de Atlético-MG, Cruzeiro e São Paulo nos Estados Unidos

Trio de brasileiros foi convidado para a disputa da pré-temporada nos Estados Unidos em janeiro de 2025

Atlético-MG, Cruzeiro e São Paulo foram convidados para a disputa da pré-temporada de 2025 nos Estados Unidos. A informação foi inicialmente publicada pela Rádio Itatiaia e confirmada pela reportagem. A GOAL apurou que os clubes não serão bonificados pela ida ao país, mas todos programam ações para faturar com a viagem.

A empresa responsável pelo torneio de pré-temporada se acertou com os dois clubes mineiros e também com o Tricolor paulista. Haverá amistosos entre eles na viagem à América do Norte. Os custos da estadia no país serão de responsabilidade da organizadora do evento, como soube a GOAL.

A forma de faturar na viagem aos Estados Unidos ficará a cargo de cada clube, em parceria com potenciais patrocinadores. Atlético, Cruzeiro e São Paulo já viabilizam formas de receitas no período em que estiverem viajando. Os três conversam com os respectivos patrocinadores a fim de realizar ações de marketing nos Estados Unidos, conforme apurado pela GOAL.