Pré-Libertadores 2025: classificados, chaveamento, datas, resultados e mais

Com os confrontos definidos, a fase preliminar do maior torneio da América do Sul já está quase pronta

A pré-Libertadores 2025 já está quase no ponto para sair do forno. Embora a principal competição do continente tenha acabado há menos de um mês, com o Botafogo campeão, os clubes classificados para a fase preliminar da próxima edição já devem direcionar o foco para fevereiro.

Tendo Corinthians e Bahia como brasileiros representantes nesta etapa, o sorteio da Conmebol definiu os três confrontos da fase 1 e os oito da fase 2. O que resta, no momento, é descobrir quem serão os últimos qualificados bolivianos e o da Colômbia em cada chave.

Mesmo que seja uma fase preliminar, grandes clubes da América do Sul estão envolvidos, como Boca Juniors e Cerro Porteño, e há muitos duelos interessantes que prometem agitar o início de ano no futebol continental. Abaixo, confira o chaveamento, todos os times e as datas da pré.