Os potes do sorteio da Pré-Libertadores de 2025

Bahia e Corinthians conhecem nesta quinta-feira (19) os possíveis adversários na disputa por uma vaga na fase de grupos da Libertadores

O sorteio da fase preliminar da Copa Libertadores de 2025 acontece nesta quinta-feira (19), às 12h (horário de Brasília), na sede da Conmebol, em Luque, Paraguai. Bahia e Corinthians, representantes brasileiros, aguardam a definição dos confrontos e do chaveamento inicial na fase preliminar, que pode levá-los à fase de grupos.. Os clubes brasileiros estreiam na segunda fase da chamada "Pré-Libertadores" e já conhecem seus potes e os possíveis adversários.

A fase eliminatória é composta por três etapas, todas em formato mata-mata, e as equipes precisam superar dois confrontos de ida e volta para chegar à fase de grupos. No total, 19 times participam da fase prévia, com seis equipes iniciando a disputa na primeira fase. Nesta etapa, as equipes brasileiras não se enfrentam, mas um possível duelo entre Corinthians e Bahia pode acontecer na terceira fase.

Confira abaixo a divisão dos potes para o sorteio, organizados pelas fases...