Camisa 10 do Al Hilal foi tratado com reprova após aparecer em um telão dando boa sorte ao meia

Durante a apresentação de Philippe Coutinho em São Januário, um outro personagem chamou a atenção: Neymar.

Apesar de não estar presente no local, o jogador do Al Hilal apareceu em um telão dando boa sorte ao novo camisa 11 do Vasco e foi vaiado.

Abaixo, listamos algumas das possíveis razões pelo gesto de reprovação exibido por parte dos torcedores vascaínos.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!