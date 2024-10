Por que Ronaldinho Gaúcho ficou conhecido como Rei dos “rolês aleatórios”

Ex-jogador brasileiro é frequentemente visto em situações inusitadas; relembre as principais

Ronaldinho Gaúcho é conhecido como o Rei dos “rolês aleatórios”, vivendo uma vida cheia de eventos inusitados e experiências surpreendentes após sua aposentadoria. Desde a vida de luxo e celebridade até momentos mais controversos, como sua prisão no Paraguai em 2020 por uso de passaporte falso, ele sempre soube como entreter e cativar os fãs.

Após a prisão, Ronaldinho continuou acumulando “rolês”, participando de festas, gravando músicas e até tocando o sino de encerramento da Bolsa de Valores de Nova York. Sua presença em momentos como a final da Copa do Mundo de 2018 e suas interações com o rapper Travis Scott, além de uma recente parceria musical, reforçaram sua imagem como uma figura carismática e versátil.

O craque também se tornou um influenciador digital, com mais de 75 milhões de seguidores no Instagram, onde compartilha sua vida de showman e mantém a magia que sempre encantou os torcedores. Abaixo, a GOAL mostra algumas dessas experiências do "Bruxo".