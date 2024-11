Por que a Ótima Geração Belga fracassou? A história de uma equipe de craques sem títulos

Os Red Devils perderam uma oportunidade única de conquistar um troféu e agora terão que recomeçar do zero

Era uma vez a Ótima Geração da Bélgica, que falhou, e ouvimos isso tantas vezes que já perdemos a conta. A geração de Eden Hazard, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Dries Mertens. Jogadores excepcionais, campeões ou estrelas de clubes, formando um time com potencial destrutivo, mas que nunca se concretizou em vitórias. Algo semelhante à Iugoslávia antes de sua desintegração.

Uma data chave no declínio da Bélgica pode ser identificada em 2 de julho de 2021: a noite em Munique, quando Nicolò Barella e Lorenzo Insigne levaram a Itália para as semifinais da Eurocopa e selaram a eliminação de um dos favoritos ao título. Outra data marcante foi 1º de dezembro de 2022: Croácia 0 a 0 Bélgica, com a eliminação precoce na fase de grupos da Copa do Mundo no Qatar.

O gol contra de Jan Vertonghen nas oitavas de final contra a França selou o fim do caminho da Bélgica na Eurocopa 2024. Foi a última facada na já desgastada Geração Belga. Embora a seleção de Domenico Tedesco tenha se mostrado renovada, com um novo espírito, a qualidade e as ambições haviam diminuído. Por isso, ninguém se surpreendeu demais com mais uma eliminação precoce em uma grande competição.

Agora, assim como na Itália de Luciano Spalletti, a Bélgica se encontra diante de um adversário em transformação, refletindo a mudança que o time de Roberto Mancini também experimentou após sua desastrosa campanha na Alemanha. Entre um presente e futuro interessantes, mas incertos, e um passado de glórias que já se tornou uma lembrança melancólica — como todas as coisas belas, porém inacabadas, da vida.