Por que a nova Champions League já irrita jogadores e deixa torcedores confusos na Europa

Torneio retorna em 2024/25 maior do que nunca, mas será que realmente será melhor que antes?

Ex-diretor executivo da UEFA, Gerhard Aigner uma vez classificou a ideia de uma Superliga Europeia como "uma ilusão" – mas sua possibilidade sempre foi muito real. Como um ex-diretor do Milan, Umberto Gandini, destacou, "o nascimento da Champions League em 1993" foi uma resposta da UEFA à tentativa de Silvio Berlusconi de criar uma competição separada para a elite europeia.

Não foi coincidência que, apenas dois anos após Berlusconi apoiar outra tentativa de criar uma Superliga, a UEFA aumentou o número de equipes e jogos na Champions League e introduziu uma segunda fase de grupos para gerar mais partidas (e receitas em dinheiro, claro).

"A ameaça de uma Superliga sempre termina com a UEFA prometendo mais receita para os grandes clubes", disse Tsjalle van der Burg, professor assistente de Economia na Universidade de Twente, à GOAL, em janeiro de 2021. "Enquanto a UEFA continuar fazendo isso, não haverá Superliga. No entanto, ao atender constantemente às exigências dos grandes clubes por causa das ameaças, acabaremos com um formato que se assemelha muito a uma Superliga."

E é exatamente onde nos encontramos agora, com a nova Champions League pronta para começar com um formato que faz a competição parecer uma Superliga em tudo, exceto no nome.

