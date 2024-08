Por que Mauricio Lemos recusou São Paulo e Vasco para ficar no Atlético-MG?

Zagueiro recusou proposta de empréstimo do Tricolor paulista e oferta em definitivo para defender o Cruzmaltino na atual janela de transferências

Mauricio Lemos recusou propostas de São Paulo e Vasco para ficar no Atlético-MG em 2024. Embora esteja fora dos planos de Gabriel Milito, o zagueiro de 28 anos não pretende deixar a Cidade do Galo no atual mercado da bola, como soube a GOAL.

O jogador não quer abrir mão do contrato que tem no clube mineiro — o atual vínculo se encerra em 31 de dezembro de 2025, e o defensor tem remuneração mensal na casa dos R$ 400 mil.

As ofertas feitas por São Paulo e Vasco eram financeiramente inferiores à situação de Mauricio Lemos na Cidade do Galo. A intenção do atleta é seguir no plantel comandado por Gabriel Milito, mesmo que ele não atue com frequência.

