Por que Marta foi expulsa em Brasil x Espanha nas Olimpíadas de Paris

Atacante brasileira foi expulsa aos 50 minutos do primeiro tempo da partida contra a Espanha, pela terceira rodada da fase de grupos

A atacante Marta, da seleção brasileira, acabou sendo expulsa durante a partida contra a Espanha, pela terceira rodada da fase de grupos do Futebol Feminino nas Olimpíadas de Paris 2024, ainda aos 50 minutos de jogo, no primeiro tempo.

A jogadora recebeu um cartão vermelho direto no chamado "jogo brusco grave", onde qualquer jogadora que disputar a bola pela frente, pelo lado ou por trás utilizando uma, ou ambas as pernas com força excessiva, ou colocando em risco a integridade física do adversário, receberá diretamente um cartão vermelho. O lance ocorreu com a jogadora espanhola Olga Carmona.