Por que Marta é desfalque do Brasil contra a França nas Olimpíadas de Paris?

A camisa 10 cumpre suspensão automática e sua presença em uma possível semifinal também está ameaçada

O Brasil enfrenta um grande desafio nas quartas de final das Olimpíadas de Paris, quando se encontrará com a anfitriã França no próximo sábado (3), às 16h (de Brasília), em Nantes. Para isso, no entanto, a seleção brasileira terá que lidar com um contratempo: a ausência de Marta, sua estrela e capitã.

A atacante não estará em campo devido a uma suspensão resultante de uma expulsão polêmica no jogo contra a Espanha, na última rodada da fase de grupos.

Na sequência, a GOAL fornece mais detalhes...

