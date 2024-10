Por que Lucas Paquetá deixou a seleção brasileira e é desfalque contra o Peru, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026

O meio-campista deixou a seleção mais cedo do que o esperado nesta Data Fifa de outubro e retornou ao West Ham, seu clube atual

O Brasil terá uma baixa importante para o confronto contra o Peru, na próxima terça-feira (15), em Brasília, válido pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. O meio-campista Lucas Paquetá, peça-chave no esquema de Dorival Júnior, desfalcará a equipe.

A ausência do jogador é mais um obstáculo para a seleção, que já enfrenta uma campanha irregular na competição, com apenas treze pontos em nove jogos, resultado que coloca o Brasil em uma posição incômoda na tabela.

No último jogo contra o Chile, em Santiago, Paquetá foi escalado em uma posição mais recuada, atuando como segundo volante, enquanto Raphinha ocupava o espaço no meio-campo ofensivo. Apesar da mudança tática, o Brasil sofreu com a falta de ritmo e viu a partida começar de forma desastrosa, levando um gol no primeiro minuto, embora tenha conseguido a virada.

O desafio contra o Peru ganha ainda mais importância diante das dificuldades que a seleção tem enfrentado para encontrar consistência e recuperar a confiança nas Eliminatórias.