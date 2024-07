Por que Lionel Messi é desfalque do Inter Miami contra o Toronto FC pela MLS?

Craque argentino está fora da partida desta quarta-feira, às 20h30 (de Brasília); veja detalhes

Após perder Lionel Messi durante toda a disputa da Copa América, Tata Martino, técnico do Inter Miami, precisará se contentar com mais um período sem seu craque, mesmo já com o fim da competição intercontinental. O camisa 10 é desfalque certo para a partida contra o Toronto FC.]

A partida, válida pela 24ª rodada da MLS, acontece nesta quarta-feira, às 20h30 (de Brasília), no Chase Center, em Miami.

Abaixo, a GOAL esmiúça o status do craque e te dá detalhes sobre o porquê da ausência do argentino...

