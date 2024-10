Titular da meta do Liverpool foi cortado da convocação inicial realizada por Dorival Júnior

Alisson é um dos nomes que desfalcará o Brasil nos compromissos contra Chile e Peru, nos dias 10 e 15 de outubro, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Presente na convocação anunciada pelo técnico Dorival Júnior no dia 27 de setembro, o goleiro do Liverpool foi cortado posteriormente da lista e será substituído por Weverton, do Palmeiras.

Abaixo, explicamos melhor os motivos de sua ausência.