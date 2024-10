Por que Germán Cano é desfalque do Fluminense contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão 2024

O atacante tricolor não vem conseguindo repetir a boa temporada vista em anos anteriores

Fluminense e Cruzeiro se enfrentam, no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será um duelo de reencontros: Fernando Diniz, agora técnico da equipe mineira, revê o clube pelo qual foi campeão da Libertadores em 2023 e o goleiro Fábio, do Flu, reencontra o clube onde mais atuou em sua carreira.

Na briga para fugir da zona do rebaixamento da competição, o Fluminense conta com alguns desfalques. O principal deles é o do atacante Germán Cano, que não faz boa temporada pelo Tricolor em 2024. Confira, abaixo, quais são os desfalques do Fluminense para o jogo contra o Cruzeiro.