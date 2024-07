Por que a final entre Argentina x Colômbia pela Copa América 2024 foi adiada?

Conmebol anunciou o adiamento de 1 hora e 15 minutos em relação ao horário inicial previsto pra iniciar a partida

A final da Copa América 2024 entre Argentina e Colômbia teve seu início atrasado. A partida, originalmente marcada para começar às 21h, foi postergada em 45 minutos devido a uma confusão nos arredores do estádio. Depois, a entidade anunciou mais 30 minutos de adiamento. Dessa forma, o jogo no Hard Rock Stadium, em Miami, começou às 22h15 (de Brasília).

De acordo com uma nota oficial do Hard Rock Stadium, "milhares de pessoas" tentaram invadir o estádio, colocando em risco os torcedores que haviam adquirido ingressos para a final. A administração do estádio solicitou que os torcedores sem ingressos deixassem o local. As equipes de Argentina e Colômbia chegaram a entrar em campo para o aquecimento, mas interromperam a atividade devido ao adiamento da partida.