Por que Estêvão é desfalque do Palmeiras contra o Flamengo pela Copa do Brasil 2024?

Lesionado, o camisa 41 não viajou para o Rio de Janeiro para disputar o primeiro jogo das oitavas de final

A ausência do atacante Estêvão será um problema significativo para o Palmeiras na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Flamengo, marcada para esta quarta-feira (31), no Maracanã. O jovem jogador, que já havia enfrentado problemas físicos recentemente, sofreu uma nova entorse no tornozelo esquerdo, e está afastado nos gramados.

A seguir a GOAL fornece masi detalhes sobre o estado do atleta...

