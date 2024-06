Por que Endrick ainda não é titular da seleção brasileira com Dorival Júnior?

Joia do Palmeiras e nova estrela do Real Madrid, o atacante segue no banco mesmo após fazer gols nos últimos jogos

Apesar das grandes atuações nos amistosos e da expectativa dos torcedores, Endrick ainda não conquistou a titularidade na seleção brasileira sob o comando de Dorival Júnior. O treinador pede paciência e cautela com o jovem, enquanto já parece apostar em um trio de ataque fixo para a Copa América. Endrick vem ganhando cada vez mais destaque no cenário do futebol internacional. Aos 17 anos, ele já tem mostrado seu valor em várias oportunidades, inclusive marcando gols em todos os últimos amistosos pela seleção brasileira. No entanto, apesar da aclamação popular e de seu início impressionante com a amarelinha, ele ainda não é titular da seleção sob o comando de Dorival Júnior. O técnico explica que a decisão de manter Endrick no banco é estratégica e visa o desenvolvimento contínuo e saudável do jogador.