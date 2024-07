Por que Eddie Howe é o candidato ideal para encerrar o jejum de taças da Inglaterra

O técnico ascendeu desde o nível mais baixo do futebol inglês até alcançar os mais altos patamares - e agora é hora dele assumir a seleção inglesa

Então é adeus, Gareth Southgate. Você herdou uma grande bagunça deixada por Sam Allardyce e Roy Hodgson e fez as pessoas voltarem a acreditar na seleção da Inglaterra. Levou os Three Lions a duas finais de Eurocopa, uma semifinal de Copa do Mundo e mudou a mentalidade da equipe.

Você defendeu os jogadores quando o governo os criticou por se ajoelharem antes dos jogos, apoiando questões sociais importantes, e ficou ao lado deles após Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka sofrerem ataques racistas após a derrota nos pênaltis para a Itália, na final da Eurocopa em 2021. Foi uma figura paterna para muitos do elenco, e quando não tiveram um bom desempenho no início da Euro 2024, você se dispôs a levar tiros por eles. Ou mais especificamente, a enfrentar copos de cerveja vazios.

E apesar de ter o melhor desempenho de qualquer técnico da Inglaterra em grandes torneios, você teve a humildade de renunciar e deixar outra pessoa tentar. Mas quem deveria ser essa pessoa? Eddie Howe é a resposta.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!