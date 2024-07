Por que o Brasil não disputa o futebol masculino na Olimpíada de Paris 2024?

Seleção brasileira masculina não conseguiu classificação através do Torneio Pré-Olimpico e volta a ficar de fora dos Jogos Olímpicos após 20 anos

A seleção brasileira de futebol masculino, que conquistou a medalha de ouro nas últimas duas edições das Olimpíadas, não está presente nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

É a primeira vez em 20 anos que o Brasil não consegue carimbar o passaporte para disputar um lugar no pódio. Com uma campanha abaixo do esperado no torneio pré-olímpico, o time comandado por Ramon Menezes foi eliminado após vencer apenas um dos três jogos da fase final. A derrota para a Argentina e o Paraguai foram decisivas, deixando o Brasil fora da competição.

