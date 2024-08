Por onde andam os jogadores da seleção brasileira que conquistaram o ouro nas Olimpíadas do Rio de Janeiro e de Tóquio?

Confira o paradeiro dos atletas que garantiram o bicampeonato olímpico do Brasil no futebol masculino

Após décadas de espera, o Brasil conseguiu, em 2016, a conquista que faltava em sua vasta galeria: a medalha de ouro em Jogos Olímpicos.

E, de quebra, isso se repetiu cinco anos mais tarde, na edição de Tóquio, criando uma pequena hegemonia, que não pôde ter sua continuação esboçada devido ao fracasso na classificação para as Olimpíadas de Paris.

Alguns desses medalhistas, com o desempenho apresentado no torneio, se beneficiaram do sucesso e obtiveram transferências de destaque no futebol europeu, como Bruno Guimarães, que foi para o Newcastle, e Matheus Cunha, que se transferiu para o Atlético de Madrid.

Outros, porém, estagnaram na carreira e até cogitaram a aposentadoria, como Luan, Melhor Jogador da América do Sul em 2017, e Rodrigo Caio, que enfrenta dificuldades para seguir devido a problemas no joelho.

Mas por onde andam os jogadores responsáveis pelo bicampeonato olímpico do Brasil?

Abaixo, a GOAL detalha o momento de cada um deles...

