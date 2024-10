As piores campanhas do Brasil nas Eliminatórias para a Copa do Mundo

Com oito jogos disputados, o Brasil faz sua pior campanha das Eliminatórias na história

A seleção brasileira enfrenta uma fase desafiadora nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, acumulando apenas dez pontos em oito jogos, o que representa até então a sua pior campanha desde o início da era dos pontos corridos, que começou em 1998.

Este formato foi adotado só em 2002 para o Brasil, que não participou da primeira edição devido à sua vitória na Copa do Mundo de 1994. Ao longo dos anos, as Eliminatórias já passaram por diversos formatos, onde incluam até divisão por grupos na América do Sul, mas em todas as suas variações, a equipe verde e amarela garantiu sua presença em todas as Copas do Mundo desde a sua primeira edição em 1934.

Abaixo, a GOAL destaca as piores campanhas da seleção na competição.