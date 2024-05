Pedrinho articula com a Crefisa, e patrocinadora do Palmeiras pode comprar SAF do Vasco

Possibilidade emerge em meio a imbróglio jurídico do Cruz-Maltino com a 777 Parters

A Crefisa, patrocinadora do Palmeiras, trabalha nos bastidores para comprar a SAF do Vasco. Segundo sabe a GOAL, Pedrinho e José Roberto Lamacchia, dono da empresa ao lado de sua esposa Leila Pereira, trabalham há meses num plano para que o empresário adquira o futebol do clube carioca.

Lamacchia está em Nova York, nos Estados Unidos, e conversa com representantes da 777 Partners, empresa que tem o controle da SAF do Vasco, sobre a possibilidade de fechar negócio. A informação foi trazida inicialmente pelo UOL e confirmada pela GOAL.