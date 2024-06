Paulinho é oferecido, mas Atlético-MG não se anima com veterano

Meio-campista de 35 anos está livre no mercado da bola desde a saída do Corinthians, há um mês; atleta foi sugerido na Cidade do Galo

O volante Paulinho, atualmente livre do contrato com o Corinthians, foi oferecido ao Atlético-MG no mercado da bola. O meio-campista de 35 anos foi prontamente descartado pelos mineiros, que buscam atletas com outras características e mais jovens, como soube a GOAL.

Houve a tentativa do estafe de Paulinho em levá-lo para a Cidade do Galo nesta janela de transferências, especialmente devido à carência no setor de meio-campo. Entretanto, o nome foi vetado pelo departamento de futebol.

O veterano deixou o Corinthians no fim de maio, depois de completar seis jogos pelo Brasileirão. A decisão de saída foi por causa do número de partidas disputadas. Ele já tem seis jogos pelo Campeonato Brasileiro e, se entrasse mais uma vez em campo no torneio, não poderia se transferir para outra equipe da Série A do Brasileirão.

