Palmeiras x Pinda ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista feminino 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (6), no Estádio Jayme Cintra; confira a transmissão e outras informações do jogo

Palmeiras e Pinda se enfrentam nesta quinta-feira (6), às 19h (de Brasília), no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí, pela terceira rodada do Campeonato Paulista feminino 2024. A partida terá transmissão ao vivo do canal da Centauro, no YouTube (veja a programação completa).

O Palmeiras busca manter a invencibilidade no Paulistão Feminino. Com quatro pontos, a equipe venceu a Ferroviária por 3 a 2 na rodada de estreia e empatou com o São Paulo por 1 a 1 nos dois primeiros jogos disputados.

Já o Pinda, com apenas um ponto conquistado, mira a primeira vitória no Paulistão Feminino. Na primeira rodada, foi derrotado pelo Santos por 3 a 0 e empatou com a Realidade Jovem na sequência.

