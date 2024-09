Palmeiras e Marcos Rocha discutem renovação contratual; Atlético-MG nega interesse

Jogador foi apontado como alvo do Atlético-MG para a próxima temporada, mas a diretoria descarta interesse em contratá-lo

Marcos Rocha já discute a possibilidade de renovação do contrato com o Palmeiras. A permanência ainda não está definida, mas é possível que o lateral direito de 35 anos siga no Allianz Parque por mais uma temporada, como soube a GOAL. A oferta inicial era de dois anos de contrato, mas o Verdão recuou e mudou a proposta para 12 meses de duração.

O clube entende que o veterano tem sido útil no elenco comandado por Abel Ferreira e já está disposto a dar mais um ano de vínculo ao atleta — até dezembro de 2025.

Na atual temporada, ele já igualou o número de partidas disputadas em 2023. Ao todo, esteve em campo em 43 jogos do Verdão, com 3122 minutos. No ano anterior, fez as mesmas 43 partidas, mas com 3034 minutos.

