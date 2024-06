Palmeiras acerta a compra de Maurício, do Inter, por R$ 60 milhões

Meia-atacante de 22 anos é esperado em São Paulo nesta semana para realizar exames médicos e assinar contrato com o clube paulista

O Palmeiras acertou a compra de Maurício, que pertencia ao Internacional, no mercado da bola. O meia-atacante de 22 anos chega à Academia de Futebol por € 10,5 milhões (R$ 60,5 milhões na cotação atual) por 80% dos direitos econômicos, como soube a GOAL.

A negociação ainda envolve variáveis. Há uma possibilidade de pagamento de bônus por parte do Palmeiras em caso de metas atingidas pelo atleta no Allianz Parque. O atleta é esperado em São Paulo nos próximos dias para assinar o novo contrato com o clube alviverde.

Maurício vai firmar contrato de cinco temporadas com o clube paulista, até julho de 2029. A chegada do atleta ao Allianz Parque foi costurada pelo empresário André Cury, que atuou também como intermediário da operação.

